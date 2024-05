Chef Rubio, 'terroristi sionisti mi hanno massacrato'

ROMA, 15 MAG - "Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti l. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi". Così, su X, Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, postando video e foto dell'aggressione. Nelle immagini si vede lo chef con sangue sul volto e sulla testa e un occhio gonfio che dice "mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico", afferma Rubini, postando poi foto dell'interno di un auto con vetri rotti.