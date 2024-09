Cercatore di funghi trovato morto sull'Appennino toscano

PISTOIA, 16 SET - E' stato trovato morto stamani, dopo ricerche durate tutta la notte, un cercatore di funghi di 52 anni scomparso nei boschi dell'Abetone (Pistoia) ieri pomeriggio. Stamani ha avvistato il cadavere un altro cercatore, il quale ha avvisato le autorità. E' il quinto fungaiolo morto in Italia nel fine settimana. Il 52enne, si apprende dai pompieri, era sul versante di Bagni di Lucca (Lucca). In serata era stato considerato che dalla località Pian di Novello, località nell'Appennino pistoiese dove erano iniziate le ricerche, l'uomo si potesse essere disorientato tanto da sconfinare sul versante della provincia di Lucca. A dare l'allarme era stato un amico che non lo vedeva ritornare al punto di riunione fissato. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo. Viene impiegato un elicottero dato che la zona del ritrovamento è particolarmente impervia. Hanno partecipato alle ricerche anche i carabinieri, la guardia di finanza e il soccorso alpino.