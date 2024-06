Centrosinistra in vantaggio nel ballottaggio a Perugia

PERUGIA, 24 GIU - Centrosinistra nettamente in vantaggio sul centrodestra nel ballottaggio per l'elezione della nuova sindaca di Perugia in base ai dati sul sito del Comune. Quando sono giunti i dati di 106 delle 159 sezioni, Vittoria Ferdinandi, Pd, M5s e civici, è data al 52,83 per cento mentre Margherita Scoccia, FdI, FI, Lega e formazioni civiche, al 47,17. Le due sono quindi divise da più di 2.700 voti. Nella sede del comitato elettorale di Ferdinandi cominciano baci e abbracci ma anche nessuna dichiarazione ufficiale. Aria di scoramento nel quartiere generale di Scoccia.