Centrodestra si spacca su maternità surrogata e detenute madri

La facciata di Palazzo Montecitorio illuminata di colore rosso in occasione del 160mo anniversario della costituzione della Croce rossa italiana, 15 giugno 2024. NPK ANSA / Ufficio stampa Camera +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++