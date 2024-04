Centrodestra, a Potenza e Pescara ricandidati i sindaci

ROMA, 23 APR - "Dopo il risultato del voto in Basilicata, che ha riconfermato a larga maggioranza Vito Bardi per un nuovo mandato alla guida della Regione, riteniamo fondamentale proseguire nella direzione di premiare il buongoverno dei territori. Il tavolo di confronto tra le forze di maggioranza che si è appena concluso ha deciso che i sindaci di Potenza, Mario Guarente, e di Pescara, Carlo Masci, saranno i candidati di tutto il centrodestra alle prossime amministrative. Così in una nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc.