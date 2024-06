Centro Rampi,ancora morti come Alfredino,zero prevenzione

ROMA, 28 GIU - "Assistiamo avviliti a queste tragedie che avvengono sempre a causa dell'incuria. Come fu per Alfredino, mancano misure corrette di prevenzione". Così Daniele Biondo, già presidente di Centro Alfredo Rampi, sul bimbo morto in un pozzo artesiano nel Siracusano, dopo il cedimento della copertura. "Dopo l'incidente di Vermicino abbiamo sempre combattuto - ha aggiunto - Siamo bravissimi nelle manovre di soccorso, ma dal punto di vista della prevenzione siamo ancora lontani".