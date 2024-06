Cena G7 a Brindisi, stop navigazione area porto Castello Svevo

BRINDISI, 07 GIU - Nella conferenza stampa di questa mattina, per il piano di sicurezza del G7, sono state illustrate anche le misure che riguardano la città di Brindisi, interessata il 13 giugno alla cena ufficiale offerta ai grandi della Terra dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che si terrà nel Castello Svevo. Per quanto riguarda il porto di Brindisi, il 'Seno di ponente' (quello più a ridosso del Castello Svevo) sarà chiuso alla navigazione "dalle ore 00:01 del 13 giugno fino alle ore 01.00 del 14 giugno" o comunque sino al termine "delle esigenze di sicurezza connesse all'evento istituzionale". Nell'area di sicurezza intorno al castello, che si estende per diversi chilometri nel centro del capoluogo messapico, i residenti, gli operatori economici o i lavoratori "potranno lasciare in sosta i propri veicoli presso parcheggi messi a disposizione dal Comune", che sono stati dislocati in diverse aree della città. In particolare, nell'area di sicurezza "i divieti di sosta e fermata entreranno in vigore dalle ore 7 del 12 giugno prossimo alle ore 7 del 14 giugno". Il Comune di Brindisi ha allestito aree di parcheggio gratuite, all'esterno dell'area di sicurezza, che potranno essere utilizzate "dai residenti e dagli altri utenti che debbano raggiungere il centro cittadino". Dagli stessi parcheggi sarà possibile spostarsi, avvalendosi dei bus gratuiti messi a disposizione del servizio di trasporto pubblico Stp. Tra le limitazioni per il 13 giugno a Brindisi, viene evidenziato nel piano della Prefettura, "gli ambulatori medici inclusi all'interno dell'area di sicurezza sono invitati a valutare la opportunità di riprogrammare gli appuntamenti 'Non urgenti' in calendario per il 13 giugno, al fine di ridurre il disagio per i rispettivi pazienti".