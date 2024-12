Celebrità e Intrattenimento le categorie più lette da italiani

ROMA, 19 DIC - Celebrità e Intrattenimento, Lifestyle, Design d'Interni, Cucina e Tecnologia: sono le categorie maggiormente lette dagli italiani nel 2024 tra le 8.000 riviste e quotidiani presenti su Readly, il servizio di abbonamento digitale a quotidiani e riviste. "Quest'anno, i lettori italiani si sono concentrati particolarmente su pubblicazioni dedicate a Celebrità, Intrattenimento e Stile di Vita, così come a giochi enigmistici e sudoku, riflettendo un bisogno di evadere dagli eventi e dalle notizie globali, ritagliando momenti di relax per sé" ha detto Marie-Sophie von Bibra, Chief Marketing Officer di Readly. Secondo il Rapporto annuale della piattaforma, è stata la categoria dei giochi enigmistici, parole crociate e sudoku a registrare la crescita di lettori più elevata: oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Seguono le riviste di arredamento e ristrutturazioni, con un incremento del +8% rispetto al 2023. Nel 2024 sono state lette sulla piattaforma Readly complessivamente 442.000 edizioni digitali, per un totale di 170 milioni di volte sulla piattaforma. L'abbonato medio ha trascorso 9 ore al mese leggendo digitalmente sull'app. Le categorie più popolari per la lettura, nel mondo, sono state Celebrità e Intrattenimento, Lifestyle, Auto e Motori, Cucina e Design d'Interni. Nell'anno che si sta concludendo, il 54% della popolazione globale è andato alle urne: le elezioni politiche e i cambiamenti di leadership sono certamente state oggetto dell'attenzione di molti lettori. La lettura di testate di Notizie e Politica ha infatti registrato un aumento del 16% su Readly nel 2024 a livello mondiale. I lettori italiani confermano questi interessi, ma si contraddistinguono per le letture tecnologiche. In dettaglio, queste le categorie di riviste maggiormente lette dagli italiani nel 2024: 1. Celebrità e Intrattenimento 2. Lifestyle 3. Design d'interni 4. Cucina 5. Tecnologia Nel 2024, le tendenze delle copertine di Readly a livello globale sono state influenzate da conflitti geopolitici e instabilità politica, presentando figure come Vladimir Putin, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Gli animali domestici sono diventati protagonisti delle copertine in diverse categorie di riviste, estendendosi oltre i titoli dedicati agli animali per includere riviste di lifestyle, moda ed economia. La salute mentale, in particolare nell'industria dello sport e dell'intrattenimento, ha guadagnato attenzione, evidenziando il crescente interesse della società per il benessere e il suo impatto economico. "Con 8.000 titoli sulla sua piattaforma, Readly svolge un ruolo unico offrendo accesso illimitato in qualsiasi momento a un'enorme varietà di argomenti—dalla cucina alla tecnologia, dal fitness—consentendo ai lettori di sfruttare anche pochi minuti disponibili durante il tragitto verso il lavoro, mentre aspettano in fila o durante momenti di relax a casa, per aggiornarsi su attualità e politica o approfondire interessi e passioni da molteplici fonti affidabili, sia italiane che straniere," ha spiegato Marie-Sophie von Bibra.