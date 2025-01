Cei, urgente incoraggiare presenza cristiani in politica

ROMA, 22 GEN - I vescovi italiani, nel Consiglio episcopale permanente, "si sono soffermati sull'urgenza di una rinnovata presenza dei cristiani nella vita politica del Paese e dell'Europa - come detto nell'introduzione dal cardinale presidente Matteo Zuppi - , mostrando apprezzamento per i tentativi di gruppi e singoli che, specialmente a partire dalla Settimana Sociale di Trieste, hanno ripreso vigore. Si tratta di un segno che, a fronte della rarefazione della partecipazione alla vita politica e sociale, va colto, incoraggiato e accompagnato, nella consapevolezza che il Vangelo non è avulso dalla realtà, ma ha a che fare con la concretezza della vita. Per questo, secondo i Vescovi, è fondamentale creare e rivitalizzare i luoghi di formazione socio-politica, aiutando a promuovere il dialogo senza cedere alle polarizzazioni e alle contrapposizioni sterili". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio Cei.