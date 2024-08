Cedono pistoni di una giostra, tre bimbi feriti nel Napoletano

NAPOLI, 17 AGO - Tre bimbi di 2, 4 e 7 anni sono rimasti lievemente feriti ieri sera a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) per il cedimento di alcuni pistoni di una giostra dove stavano giocando. L'incidente è avvenuto all'interno di un parco giochi mentre i bimbi erano su 'Mini volo di rondine' con cabine a forma di mongolfiere: il cedimento dei pistoni ha fatto calare velocemente le cabine verso il suolo. I bimbi sono stati subito trasporti all'ospedale Santobono ma dimessi con una prognosi tra i 3 e i 5 giorni. Sul posto, in via Falconi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La giostra è stata sequestrata, indagini in corso.