Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Cecchini a Sarajevo', l'80enne indagato interrogato dai pm a Milano

AA

È arrivato in Procura a Milano per essere interrogato l'ex camionista 80enne Giuseppe Vegnaduzzo, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti, perché, sulla base di testimonianze, è accusato di essere uno dei presunti "cecchini del weekend" che pagavano per andare ad uccidere civili inermi, tra cui bambini, donne e anziani, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95. Intervistato da giornali locali l'80enne, nostalgico del fascismo e simpatizzante di estrema destra, ha fatto sapere di voler rispondere per respingere le accuse, perché lui in Bosnia andava sì, ha detto, ma solo per lavoro e sarebbero stati ingigantiti, a suo dire, dai testimoni alcuni suoi racconti. Nell'inchiesta, condotta dal Ros dei carabinieri e coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis, intanto, diversi altri nomi sono finiti al vaglio delle indagini, sempre sulla base di testimonianze e segnalazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario