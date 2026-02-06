C'è un indagato per l'uomo investito e morto sul raccordo Perugia-Bettolle

PERUGIA, 06 FEB - C'è un indagato nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia dopo che un uomo è morto lo scorso martedì dopo essere stato travolto da un'auto sul raccordo Perugia-Bettolle. Omicidio stradale e omissione di soccorso i reati ipotizzati nell'indagine che ha già portato al sequestro della vettura. L'uomo è stato investito appena sceso dalla sua auto con la quale aveva avuto un incidente. E' poi morto all'ospedale di Perugia dove era stato ricoverato nella notte di martedì. L'incidente è avvenuto sul raccordo all'altezza della località Torricella. L'auto dell'uomo poi morto avrebbe urtato alcuni cartelli di segnalazione di un cantiere stradale in quel momento chiuso. Ha quindi sbandato e una volta ferma sulla carreggiata il conducente è sceso dalla vettura. Venendo successivamente investito da un altro mezzo in transito. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti alcuni pezzi della vettura trovati sul posto. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sulla vittima mentre l'indagato non è stato ancora sentito ufficialmente dagli inquirenti.