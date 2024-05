C'è il braccialetto elettronico, marito di Siu esce dal carcere

BIELLA, 29 MAG - Dopo tre giorni di attesa Jonathan Maldonato ha potuto lasciare il carcere di Biella dove era detenuto da venerdì notte con l'accusa di tentato omicidio. Il braccialetto elettronico è arrivato e ora il marito dell'influencer Siu ha è uscito dalla casa circondariale. Il gip, dopo avere convalido il fermo, ha disposto a carico dell'uomo misure cautelari relative all'ipotesi di reato di maltrattamenti: il divieto di avvicinamento alla moglie (ancora ricoverata in ospedale) e l'obbligo di firma. Ad aspettarlo fuori dal carcere di via dei Tigli un familiare che l'ha accompagnato via.