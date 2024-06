Cda Rai, ok al contratto per Affari Tuoi 2024-2027

ROMA, 28 GIU - La Rai 'blinda' Affari Tuoi, il format vincente dell'access prime time: il consiglio di amministrazione ha approvato oggi il contratto per le edizioni del triennio 2024-27 del programma. Via libera anche all'offerta per l'acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027.