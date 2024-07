Cavallo cade in un canale a Ravenna, salvato da Vigili del Fuoco

BOLOGNA, 22 LUG - Soccorso, dai Vigili del Fuoco, un cavallo caduto nel canale Il Fossatone nella pineta di San Vitale, a Ravenna. Sul posto sono intervenuti gli uomini del reparto sommozzatori, partiti dalla città romagnola e un elicottero che si è alzato in volo da Bologna. L'animale, imbragato dai pompieri è stato portato in salvo sulla terraferma. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco , anche le Guardie Pinetali e un veterinario per le cure del caso.