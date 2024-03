Causa incidente stradale con feriti e fugge, preso 17 anni dopo

MILANO, 30 MAR - Era riuscito a scappare per nove anni e la sua fuga è terminata ieri alle 17 a Villa Cortese (Milano) dove è stato arrestato. Nel 2007 aveva causato un incidente con feriti fuggendo senza prestare soccorso. L'uomo era riuscito anche a sparire prima che per lui arrivasse la condanna al carcere. Ieri una pattuglia dei carabinieri della stazione di Busto Garolfo (Milano) ha notato il 40enne nelle vicinanze di un bar. E ha effettuato un controllo dal quale è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 ottobre del 2015 dalla Procura di Milano per l'espiare la pena di un anno e tre mesi perché responsabile dell'omissione di soccorso dopo l'incidente stradale con feriti avvenuto a Legnano il 22 novembre del 2007.