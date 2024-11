Causa incidente e fugge, individuato dalla polizia locale

TRIESTE, 21 NOV - Dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga il proprietario di un'auto che, qualche sera fa a Trieste, ha urtato un altro veicolo ed è fuggito. L'uomo però è stato rintracciato dalla polizia locale, che gli ha contestato anche la mancanza dell'uso delle cinture di sicurezza. L'incidente è avvenuto in via Costalunga. Una volta giunta sul posto, la pattuglia della polizia locale ha rinvenuto un veicolo fortemente danneggiato a bordo strada con il conducente, già soccorso dai sanitari, in forte stato di agitazione e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Quest'ultimo ha riferito agli agenti di essere stato urtato da un veicolo di colore nero proveniente dalla direzione opposta che, dopo l'impatto, ha proseguito la marcia senza soccorrerlo né lasciare alcun riferimento. Durante i rilievi gli agenti hanno raccolto tra i detriti diversi pezzi di plastica nera e un sensore di temperatura esterna di una nota casa automobilistica. Elementi che hanno permesso nei giorni successivi di rintracciare l'auto incidentata, trovata parcheggiata in modo tale da occultare i danni. La polizia locale ha quindi convocato il proprietario alla caserma di San Sebastiano. All'inizio, nonostante le diverse escoriazioni sul volto, l'uomo ha negato più volte ogni addebito ma poi ha ammesso di essere rimasto coinvolto nell'incidente stradale e di essersi allontanato perché non si era accorto della sua gravità. Durante il colloquio continuava a indossare un cappello di lana che, tolto su richiesta degli operatori, ha rivelato escoriazioni compatibili con un possibile colpo del capo contro il parabrezza del veicolo.