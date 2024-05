Cattedrale gremita a Palermo per funerali Onorato

PALERMO, 30 MAG - Cattedrale gremita a Palermo per i funerali di Angelo Onorato l'imprenditore trovato morto nella propria auto a Palermo sabato scorso. In prima fila davanti alla bara coperta da un tappeto di rose rosse la moglie, l'eurodeputata Francesca Onorato, i figli Carolina Salvatore di 21 e 25 anni, la madre, il fratello e al sorella, e altri familiari. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta per comprendere se Onorato si sia suicidato stringendosi una fascetta di plastica al collo o sia stato ucciso. I risultati dell'autopsia e le ipotesi investigative propendono per il suicidio mentre i familiari dicono che il titolare di ditte edili e di un negozio di arredamento sia stato ucciso.