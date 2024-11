Cattaneo, per Forza Italia il canone Rai non va toccato

ROMA, 22 NOV - "Noi di Forza Italia crediamo che non vada toccato ulteriormente il canone RAI". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, intervistato sullo stallo in Senato alla conversione del Decreto Fiscale. "La domanda a cui dobbiamo rispondere è se serve una tv pubblica in Italia e qual è il suo compito, il suo spazio coerente con la propria vocazione di servizio. La mia risposta è che una tv pubblica serve, peraltro come avviene in molti paesi avanzati. La cifra oggi chiesta agli italiani è congrua, non servono ritocchi né al canone né ai tetti di pubblicità e l'unica sfida su cui lavorare è alzare la qualità del servizio offerto. Nella delega fiscale sul tema Rai porteremo avanti perciò le nostre posizioni. Detto questo siamo tutti convinti che, come sempre, troveremo una sintesi con i nostri alleati. Oggi non è ritoccando il canone che diamo valore aggiunto al servizio pubblico e ai nostri cittadini", conclude Cattaneo.