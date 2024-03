Catena 'tutto a 1 dollaro' chiude mille punti vendita in Usa

NEW YORK, 13 MAR - Family Dollar chiuderà mille punti vendita. Lo riferisce la Cnn. La catena di 'tutto ad un dollaro' inizierà a calare le saracinesche di 600 negozi durante la prima metà del 2024 e il restante a scadenza dei contratti di locazione. In tutti gli Stati Uniti vi sono circa 8mila punti vendita. Chiuderà i battenti di 30 negozi anche l'altra catena di negozi a prezzo fisso, Dollar Tree, proprietaria di Family Dollar. A pesare sulle chiusure la cattiva gestione, la concorrenza, l'inflazione e anche questioni di sicurezza. I negozi, la cui clientela è principalmente di fascia a basso reddito, sono stati spesso oggetto di furti e diversi impiegati sono stati vittime di atti criminali. Dopo numerose denunce all'agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti che garantisce la sicurezza sul lavoro, Family Dollar ha avuto una multa record da quasi 42 milioni di dollari per violazione degli standard di sicurezza.