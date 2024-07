Catamarano in fiamme in Gallura, in salvo coppia di turisti

OLBIA, 29 LUG - Un catamarano a vela di 12 metri, battente bandiera francese, con a bordo una coppia di turisti, lei di nazionalità sudamericana e lui francese, ha preso fuoco nella tarda mattinata nelle acque davanti a Porto Ottiolu, sulla costa nord orientale della Sardegna. Le cause dell'incendio, che ha distrutto completamente l'imbarcazione, sono in fase di accertamento. La sala operativa della Direzione Marittima di Olbia ha ricevuto numerose chiamate e segnalazioni di emergenza da parte di bagnanti che avevano notato la presenza delle fiamme sull'imbarcazione in acqua a circa 400 metri dalla spiaggia. La macchina dei soccorsi è partita immediatamente: gli uomini della Guardia costiera, guidati dal capitano di vascello Gianluca D'Agostino, si sono recati a bordo di una motovedetta con una squadra dei vigili del fuoco nel punto indicato dalle coordinate. Dopo essersi accertati che i due velisti fossero scesi dal catamarano, hanno provveduto a spegnere le fiamme. La coppia aveva già raggiunto la battigia della spiaggia di Ottiolu a bordo di un tender. L'imbarcazione in vetroresina è andata distrutta completamente e ciò che è rimasto della sua struttura è finito sul fondale basso vicino alla spiaggia. L'amministrazione comunale di Budoni ha organizzato in maniera tempestiva la pulizia della spiaggia e dello specchio d'acqua. Il comandante del catamarano dovrà poi rimuovere il relitto e contenere gli eventuali sversamenti di idrocarburi entro le prossime 24 ore.