Castelli, per superbonus agevolazioni o aumento contributo

ANCONA, 28 MAR - "Siamo al lavoro, sono in contatto con Palazzo Chigi e Mef per cercare di correggere il tiro": così il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico. Castelli ipotizza eventuali correzioni "in sede di conversione". Il Commissario sta lavorando "insieme ai governatori delle Regioni interessate". Nelle zone del cratere sismico "o si mantengono la cessione del credito e lo sconto in fattura collegato al 110% o si dovrà aumentare il contributo parametrico".