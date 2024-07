Castelli, dal dl Agricoltura 500 milioni per Appennino centrale

ROMA, 15 LUG - "Con l'approvazione del dl Agricoltura si aprono nuovi scenari per le aree dell'Appennino centrale": a scriverlo è la Struttura commissariale post sisma 2016. "Per la prima volta - aggiunge - il governo interviene con misure dirette e una serie di incentivi e sostegni, 500 milioni di euro una somma senza precedenti, per garantire al sistema Italia l'approvvigionamento delle materie prime agricole e per favorire la creazione di valore aggiunto al settore attraverso il sostegno alle filiere produttive locali, in particolare quella cerealicola". Le norme presenti nel dl Agricoltura "daranno nuove e più efficaci garanzie ai prodotti agroalimentari italiani rispetto alle speculazioni e alle contraffazioni, a vantaggio dei lavoratori del settore e dei consumatori", si legge ancora nel comunicato stampa diffuso dalla Struttura che fa capo al commissario Guido Castelli. "La crisi demografica associata a quella climatica sono i maggiori ostacoli che abbiamo di fronte nell'opera di ricostruzione e rilancio economico e sociale delle aree del cratere sisma 2016 - spiega Castelli - con il Dl Agricoltura si aprono nuove opportunità per tornare a vivere e a lavorare sul nostro Appennino". "In Appennino centrale queste misure avranno un duplice vantaggio - continua il commissario - da una parte renderanno più sicuro e remunerativo il settore agro-silvo-pastorale, dall'altro contribuiranno a frenare il fenomeno dell'abbandono del territorio che, senza il presidio dell'uomo, rischia di pregiudicare l'opera di ricostruzione post sisma". "I nostri sforzi per far nascere piattaforme di trasformazione che danno occupazione qualificata e valore aggiunto alle risorse locali - conclude Castelli - ora hanno nuovi strumenti per far crescere e consolidare il tessuto imprenditoriale di tutto il cratere sisma 2016".