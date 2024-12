Cassazione, valutazione paesi sicuri spetta a ministri

ROMA, 30 DIC - Sulla definizione di paesi sicuri "il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto". E' quanto scrivono i giudici della prima sezione Civile della Cassazione in una "ordinanza interlocutoria" in merito ai ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso.