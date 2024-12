Cassazione, ok al referendum per abrogazione Autonomia

ROMA, 12 DIC - La Cassazione ha dato l'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Per l'Ufficio centrale della Suprema Corte, come anticipato da Repubblica on line, dunque è legittima la richiesta di abrogazione. L'ordinanza della Cassazione arriva dopo il pronunciamento della Consulta che aveva, tra l'altro, considerato "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. La parola definitiva torna ora alla Corte Costituzionale.