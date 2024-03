Cassazione, inammissibile istanza di Cospito contro 41 bis

ROMA, 20 MAR - La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dai difensori dell'anarchico, Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 23 ottobre aveva confermato il carcere duro per l'uomo attualmente detenuto a Sassari. Nel corso dell'udienza di ieri il procuratore generale della Cassazione si era espresso per il "no" al ricorso presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini che oggi rende nota la decisione della Suprema Corte.