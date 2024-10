Caso ultrà: convocato e annullato l'interrogatorio per Fedez

MILANO, 10 OTT - Fedez sabato scorso era stato convocato per essere sentito nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro ma poi, dopo un'interlocuzione tra gli inquirenti e i legali del rapper, l'interrogatorio non si è tenuto e non si sa se verrà successivamente effettuato. Fedez era stato convocato come indagato in procedimento connesso, ossia la rissa avvenuta lo scorso aprile in una discoteca milanese e che ha portato poi all'episodio del pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, a cui avrebbero preso parte alcuni ultrà della curva sud milanista vicini al cantante.