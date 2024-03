Caso Pedri, Mereu sentita dal gup per presunti maltrattamenti

TRENTO, 18 MAR - È in corso davanti al giudice per le indagini preliminari di Trento, Marco Tamburrino, l'audizione di Liliana Mereu sui presunti maltrattamenti nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. L'udienza, alla quale è presente anche l'ex primario Saverio Tateo, si svolge a porte chiuse. Le indagini per i presunti maltrattamenti sono seguite alla scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri, 31enne di Forlì, di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo 2021. Tateo, ex primario, e Mereu, la sua vice, sono imputati di maltrattamenti in concorso e in continuazione.