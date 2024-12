Caso Daniela Ruggi, Ris setacciano abitazioni a Vitriola

MODENA, 23 DIC - Il Ris dei carabinieri di Parma ha condotto accertamenti nella giornata di oggi all'interno delle due abitazioni potenzialmente legate al caso Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa lo scorso settembre nel Modenese. Il lavoro degli specialisti si è concentrato nell'abitazione dove la donna vive da tempo, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, e in una seconda proprietà della famiglia, che si trova sempre nella stessa frazione, data in affitto. Campionamenti e prelievi in entrambe le case, dove, attraverso il luminol, si sono cercate anche eventuali tracce ematiche, che potrebbero essere una prova di azioni violente. Il lavoro del Ris è durato diverse ore. Per il momento l'unico indagato per sequestro di persona, e detenuto in carcere, ma per irregolarità in materia di armi, è il 67enne Domenico Lanza. L'uomo sarebbe tra le ultime persone ad aver visto la donna, che frequentava.