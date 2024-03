Casellati, falsità sulla mia presenza in commissione

ROMA, 27 MAR - "Posso comprendere le osservazioni polemiche sul premierato che possono far parte di una normale dialettica politica, ma trovo intollerabili le falsità, che mirano a screditare l'attività del Governo, che ha visto nella mia presenza costante. Il più grande rispetto dei Senatori e del Parlamento". Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. "Non mi piacciono - prosegue Casellati - le polemiche pretestuose. Faccio presente che ieri era prevista la Commissione per le ore 20:00. Essendo finita l'Aula prima delle 20:00, il Presidente Balboni ha chiesto, con esito positivo unanime, a tutti i componenti della Commissione, a cominciare dalle opposizioni, se si poteva iniziare con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti in attesa del Ministro che, avvertito dell'anticipazione, stava arrivando dal Consiglio dei Ministri. Cosa che puntualmente è successa a 10 minuti dall'inizio dei lavori della Commissione".