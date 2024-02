Casaleggio, falso che faccia un nuovo partito con Raggi e Dibba

ROMA, 19 FEB - "Se potrei fare un nuovo partito con Di Battista e Raggi? No, non è vero, si scrivono delle cose senza informarsi chiedendo ai diretti interessati..." Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati e figlio di Gianroberto. "Conosco e stimo Virginia ed Alessandro ma con loro ho già fatto un progetto, che poi è andato al governo". Se dovesse scegliere con chi andare a cena tra Conte e la segretaria Pd, chi preferirebbe? "Preferisco scegliere di andare con persone che non conosco, quindi - ha concluso a Un Giorno da Pecora - in questo caso, con Elly Schlein".