Casa di Montercarlo, attesa la sentenza per Fini e Tulliani

ROMA, 18 APR - E' iniziata da alcuni minuti l'udienza del processo legato all'acquisto di un appartamento a Montecarlo. La Procura di Roma, il 18 marzo scorso, ha chiesto 8 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani. Chiesti, inoltre, 10 anni per Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio. E' contestato ancora il reato di riciclaggio. In programma oggi l'intervento degli ultimi avvocati difensori, con la sentenza che potrebbe arrivare in giornata. L'ex presidente della Camera è presente in aula.