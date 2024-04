Casa di Montecarlo, sentenza slitta al 30 aprile

ROMA, 18 APR - Slitta al 30 aprile la sentenza del processo legato all'acquisto di un appartamento a Montecarlo. Al termine dell'intervento degli avvocati i giudici della quarta sezione collegiale hanno deciso di aggiornare il procedimento. I giudici sono chiamati a decidere in merito alla richiesta di condanna a 8 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani. Chiesti, inoltre, 10 anni per Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio.