Carne coltivata, da azienda francese prima richiesta a Ue

ROMA, 26 LUG - La start-up francese Gourmey ha annunciato di aver presentato alle autorità di regolamentazione dell'Ue una richiesta di autorizzazione per il suo foie gras coltivato, la prima richiesta di vendita di carne coltivata nell'Unione Europea. L'azienda ha presentato domanda di autorizzazione alla commercializzazione anche a Singapore, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera. Per essere commercializzata in Ue, la carne coltivata deve essere approvata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Il processo di valutazione dovrebbe durare almeno 18 mesi e riguarda anche i potenziali impatti sociali ed economici.