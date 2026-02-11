Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carlo Conti, molto dispiaciuto per Pucci scelto perchè riempie i teatri

AA

ROMA, 11 FEB - A La Pennicanza su Rai Radio 2 Carlo Conti parla con Fiorello de l'affaire Pucci, ''no guarda ci potete scherzare però mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa. Perchè Sanremo è Sanremo è il claim creato dal più grande ma non pensavamo di creare un affare di stato. La mia scelta era perchè è un artista che riempie i teatri, non per i social io sono negato per i social. L'ho detto anche a Staffelli che mi ha dato il Tapiro e va in onda domani sera''. Quanto a Pucci, aggiunge Conti, volevo chiarire una cosa qualcuno che è stato erroneamente scritto che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci ma non è assolutamente vero, era già prevista, non sostituisce Pucci''.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario