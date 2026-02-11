Carlo Conti, molto dispiaciuto per Pucci scelto perchè riempie i teatri

ROMA, 11 FEB - A La Pennicanza su Rai Radio 2 Carlo Conti parla con Fiorello de l'affaire Pucci, ''no guarda ci potete scherzare però mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa. Perchè Sanremo è Sanremo è il claim creato dal più grande ma non pensavamo di creare un affare di stato. La mia scelta era perchè è un artista che riempie i teatri, non per i social io sono negato per i social. L'ho detto anche a Staffelli che mi ha dato il Tapiro e va in onda domani sera''. Quanto a Pucci, aggiunge Conti, volevo chiarire una cosa qualcuno che è stato erroneamente scritto che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci ma non è assolutamente vero, era già prevista, non sostituisce Pucci''.