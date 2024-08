Caritas, tendone per clochard? Servono risposte strutturali

ROMA, 08 AGO - "Il progetto che c'è stato oggi presentato può essere da noi accolto solo come misura del tutto emergenziale e temporanea perché non rappresenta certo una di quelle misure strutturali che invece sarebbe indispensabile adottare e che continuiamo ad invocare". Lo dice il direttore di Caritas Roma Giustino Trincia. "La certezza è che in ogni caso, tendostruttura Si, tendostruttura No, non è più rinviabile un intervento organico sul tema dei senza dimora e delle persone fragili che gravitano sulla stazione Termini in particolare, ma pure nelle zone coinvolte nel progetto tensostrutture (stazioni Ostiense, Tiburtina e zona San Pietro)". Caritas chiede un "aumento delle strutture abitative permanenti e dignitose".