Card vaccini Covid, De Luca a giudizio alla Corte dei Conti

NAPOLI, 05 MAR - C'è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart card introdotta in Campania finalizzata a dimostrare che si era vaccinati contro il Covid. Secondo l'accusa la produzione delle card sarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al green pass nazionale. A indagare sulla vicenda è stata la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento dai pm Davide Vitale e Mauro Senatore. L'invito a dedurre agli indagati - il presidente De Luca e gli altri componenti dell'unità di crisi della Regione - venne notificato lo scorso agosto.