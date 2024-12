Carceri: Antigone '85 suicidi e 231 morti totali,governo agisca'

ROMA, 04 DIC - "85 suicidi, 231 morti totali. I due dati più alti mai registrati. 62.400 detenuti presenti, numero che non si registrava dai tempi della condanna europea per trattamenti inumani e degradanti. Il 2024 sta frantumando tutti i record negativi del sistema penitenziario italiano". Lo sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, in un comunicato. "Cosa altro deve accadere affinché il governo si interessi di carcere, e non solo per continuare a stiparci gente introducendo sempre nuovi reati?", domanda infine Gonnella.