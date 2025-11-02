Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caraibi: tre narcotrafficanti uccisi in attacco aereo Usa

AA

WASHINGTON, 02 NOV - Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, dopo l'ultimo attacco del genere in acque internazionali. "Questa nave, come tutte le altre - ha dichiarato Hegseth in un post su X - era nota alla nostra intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti", aggiungendo che "tre uomini narcoterroristi erano a bordo della nave durante l'attacco, condotto in acque internazionali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CaraibiWASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario