Capodanno, la musica riempie le piazze in Sardegna

OLBIA, 01 GEN - Sardegna regina per una notte della grande musica, con migliaia di persone nelle piazze per celebrare l'arrivo del 2025. Musica sino a notte fonda, prima con i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari (Olbia), Gianna Nannini (Sassari), Negramaro (Alghero), Irama e Elodie (Castelsardo); Stewart Copeland dei Police (Cagliari), Irene Grandi (Bosa), Gaia (Oristano) poi con i fuochi d'artificio e djset. A Olbia una folla di migliaia di persone ha invaso dal mattino le strade del centro. La città gallurese ha salutato l'arrivo del nuovo anno sulle note dei brani più celebri dei Pinguini Tattici Nucleari che dalle 22.30 hanno infiammato il palco allestito al Molo Brin davanti ad almeno 30mila persone. Con il suggestivo scenario del golfo olbiese alle spalle la band bergamasca guidata dal suo leader Riccardo Zanetti, ha accompagnato i festanti fino a pochi minuti prima della mezzanotte quando per il countdown è salito sul palco il sindaco Settimo Nizzi e l'assessore comunale al Turismo e Grandi Eventi, Marco Balata. Il pubblico ha ballato sulle note dei maggiori successi dei Pinguini, da "Rubami la notte" a "Giovani Wannabe", passando per "Ringo Star", "Bergamo", "Coca Zero" e arrivando a suonare l'ultimo singolo uscito "Islanda" che anticipa il tour Hello World di nove date nel 2025, per poi concludere con uno dei brani più suonati in radio ed amati dai fan della band, "Pastello Bianco". "Voglio ringraziarvi per questa serata incredibile" ha urlato Irama al pubblico di Castelsardo, con oltre 10mila presenti. Dopo il concerto dell'artista 16 minuti di fuochi d'artificio dalla rocca dei Doria hanno salutato il 2025 e quindi il concerto di Elodie, che sul palco ha ribadito la sua grande presenza scenica. Tutti i concerti si sono svolti in sicurezza, senza particolari interventi di soccorso.