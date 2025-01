Capodanno a Milano, polizia analizza video per identificazioni

MILANO, 02 GEN - Sono in corso le attività per identificare i giovani che a Milano durante la notte di capodanno hanno rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti dell'Italia e della Polizia, tenendo comportamenti aggressivi nei confronti del personale di Polizia e Vigili del Fuoco impegnato nei servizi. Per risalire ai responsabili, le forze dell'ordine stanno analizzando tutti i video disponibili. L'esito delle verifiche sarà rappresentato all'Autorità giudiziaria per la valutazione di ogni possibile contestazione. Lo si apprende da fonti del Viminale.