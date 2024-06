Capo polizia, 'con Mim a breve iniziativa di legalità'

ROMA, 27 GIU - Con il ministero dell'Istruzione e del Merito, "abbiamo immaginato un percorso di legalità in giro per le città. Svolgeremo delle giornate di legalità nei teatri comunali dove raccogliere le classi del quarto e del quinto anno delle scuole medie superiori. Iniziamo dai piccoli capoluoghi di provincia dove svolgere queste giornate di legalità e affrontare una serie di tematiche. Penso che a giorni dovremmo firmare questo protocollo". Così il capo della polizia, Vittorio Pisani, all'evento conclusivo dell'iniziativa "Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele" alla scuola superiore di polizia, a Roma.