Capo 007 Mosca, Durov non fornirà informazioni a Occidente

MOSCA, 27 AGO - Il capo dei servizi d'intelligence russi per l'estero, Serghei Naryshkin, ha detto di non aspettarsi che Pavel Durov, il fondatore e capo di Telegram, accetterà di fornire informazioni sensibili per Mosca ai Paesi occidentali dopo il suo arresto a Parigi. "Mi aspetto che non lo farà", ha affermato Naryshkin rispondendo a una domanda in proposito. Lo riferisce l'agenzia Tass.