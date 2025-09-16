Giornale di Brescia
Capi dell'Idf e del comando Sud in prima linea con truppe

Capo di stato maggiore a Gaza
TEL AVIV, 16 SET - Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir e il capo del Comando Sud Yaniv Asor sono in prima linea insieme alle truppe sul campo di battaglia a Gaza City. Lo riferisce il portavoce militare, aggiungendo che le divisioni 162 e 98 stanno guidando l'offensiva. "L'operazione si espanderà nei prossimi giorni. Lo sguardo è su più fronti: la scorsa notte abbiamo attaccato anche sul fronte nord, e ci stiamo preparando a ogni scenario", ha detto.

TEL AVIV

