Canzone neofascista nel Giorno del ricordo, polemica a Chioggia

VENEZIA, 13 FEB - Esplode la polemica sulla scuola media Galileo Galilei di Chioggia (Venezia), dove lo scorso 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, gli studenti hanno interpretato un brano della Compagnia dell'anello, gruppo legato all'estrema destra neofascista. "È inammissibile che ragazze e ragazzi vengano strumentalizzati in questo modo. La scuola pubblica deve essere luogo di formazione critica, rispetto, pluralismo e cultura democratica: non può diventare, direttamente o indirettamente, veicolo di repertori e simbologie che richiamano ambienti incompatibili con i valori della Costituzione", commentano la segretaria generale Flc Cgil Venezia Edina Kadic, e il segretario generale di Cgil Venezia Daniele Giordano, chiedendo un "intervento immediato" dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto. Il sindaco leghista di Chioggia Mauro Armelao, in risposta alle polemiche, invita "a leggere con attenzione il testo" del brano cantato dagli studenti, 'Di là dall'acqua': "È un racconto poetico e doloroso dell'esodo, dello sradicamento, della nostalgia e della sofferenza". Ancora più "significativo", per il sindaco, "è il passaggio 'perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano'. Questo è il senso profondo del Giorno del Ricordo: non dimenticare. Non cancellare", afferma.