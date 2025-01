Cane resta incastrato in gola fiume, Vigili del fuoco lo salvano

ROSCIGNO, 16 GEN - Rischiosa operazione di salvataggio a Roscigno, in provincia di Salerno, dove il cane Argo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasto intrappolato in una gola del fiume Sammaro. Il proprietario del cane, durante una battuta di caccia, ha dato subito l'allarme dopo aver visto il suo animale scivolare e restare incastrato tra le rocce della gola. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti tempestivamente raggiungendo la zona nonostante le difficili condizioni meteo. Tuttavia, a causa delle forti piogge e del terreno scivoloso, le operazioni di recupero sono risultate troppo rischiose e sono state temporaneamente sospese. Nel frattempo, i caschi rossi hanno richiesto l'intervento di una squadra Speleo Alpino Fluviale specializzata di salvataggio fluviale, che ha visto l'arrivo di tre operatori appositamente giunti da Salerno dotati di attrezzatura tecnica speciale. I soccorritori si sono calati nella gola e sono riusciti a liberare il cane visibilmente spaventato, ma in buone condizioni di salute. "Ringrazio i vigili del fuoco ed i tre operatori del gruppo speleo alpini fluviale, dal grande cuore, che rischiando la loro incolumità sono riusciti a salvare il mio Argo", ha detto il proprietario del cane con un post su Facebook.