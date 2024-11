Campidoglio, 'anche lavori Giubileo per ditte inchiesta'

ROMA, 13 NOV - In Campidoglio "è stata avviata un'indagine interna su tutto il perimetro di Roma Capitale, per verificare gli eventuali affidamenti alle ditte sulle quali la Guardia di Finanza ha chiesto approfondimenti al Dipartimento Lavori Pubblici. Dalle prime risultanze sono emersi affidamenti, tutti effettuati attraverso le procedure di legge, compresi alcuni interventi giubilari". Lo rende noto il Campidoglio. Ogni elemento sarà messo a disposizione della Guardia di Finanza e della Procura nello spirito di massima collaborazione. "Voglio ribadire - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - la mia gratitudine alla magistratura per il prezioso lavoro a tutela della legalità e l'indignazione per la possibilità che qualcuno abbia commesso irregolarità che non devono sporcare il lavoro per il rilancio di Roma". Su disposizione del sindaco Roberto Gualtieri sono stati avviati i controlli sugli interventi realizzati dalle ditte oggetto dell'indagine ed è stata disposta la costituzione di una commissione ispettiva tecnica composta da esperti di lavori pubblici per verificare la corretta esecuzione delle opere.