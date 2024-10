Campanile del Lago di Resia, via libera alla riqualificazione

BOLZANO, 09 OTT - Visita del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e dell'assessore al patrimonio, Christian Bianchi, a Curon Venosta per discutere col sindaco, Franz Prieth, il progetto di riqualificazione dell'area circostante il campanile sommerso del Lago di Resia. "Il progetto è di grande importanza per l'Alta Val Venosta e non solo. Il lago di Resia è un biglietto da visita della nostra Provincia e come tale merita di essere valorizzato", ha spiegato Kompatscher. Il campanile di Resia, uno dei simboli più iconici dell'Alto Adige, rappresenta infatti un vero e proprio "hotspot" turistico e attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Con l'obiettivo di offrire un'accoglienza adeguata e arricchire l'esperienza dei turisti, il nuovo progetto prevede la creazione di una struttura multifunzionale nell'area antistante il campanile. La struttura sarà dotata di servizi turistici, spazi informativi sulla storia locale, aree di ristoro e punti di sosta. "Con questo intervento, intendiamo migliorare tutta la zona d'accesso al panorama sul campanile di Resia, così da rendere migliore l'esperienza per i visitatori e valorizzare ancor più un luogo iconico della nostra Provincia", ha dichiarato Bianchi. Il presidente Kompatscher ha assicurato al sindaco Prieth che l'importo dell'investimento inizialmente previsto per il progetto dell'area della torre sarà notevolmente aumentato.