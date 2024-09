Campania Libri Festival, 200 eventi da Aciman a Pauls

NAPOLI, 25 SET - André Aciman, Alan Pauls, Clara Usón, Maxime Chattam e Frédéric Pajak sono tra gli ospiti internazionali del Campania Libri Festival (3-6 ottobre, Palazzo Reale di Napoli), con oltre duecento appuntamenti, tra le presenze italiane la vincitrice del premio Strega, Donatella Di Pietrantonio. Terza edizione, un record di 35mila presenze lo scorso anno, l'evento è finanziato interamente dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, la cura editoriale è di Massimo Adinolfi. Le parole chiave scelte sono 'Tracce, Corpi, Paesaggi, Poteri'. All'apertura (ore 17.30) nel Teatro di Corte attesi anche Marta Cartabia, Ernesto Galli Della Luigi Zoja, Ilaria Capua, Adriana Cavarero. Tra gli ospiti del festival anche Maurizio De Giovanni, Antonio Franchini, Davide Casaleggio, Antonio Monda, Salvatore Settis. La sezione itinerante propone quaranta appuntamenti disseminati a Napoli e nelle diverse province campane. A chiudere la prima giornata (ore 21,00) in collaborazione con Film Commission Regione Campania, per i novant'anni di Sofia Loren, sarà proiettato in versione restaurata Matrimonio all'Italiana di Vittorio de Sica accompagnato da un omaggio con Isa Danieli, Lina Sastri e Mariangela D'Abbraccio. Tre saranno le Lectio sui momenti principali della storia dell'Italia unita (il Risorgimento, il Fascismo, la Repubblica), affidate a Carmine Pinto, Alessandra Tarquini e Andrea Graziosi. Per 'Scrittori che leggono scrittori': Viola Ardone leggerà Julio Cortázar (per i quarant'anni dalla morte), Tommaso Pincio leggerà Elias Canetti (su Kafka, per i cent'anni dalla nascita), Luca Crovi leggerà Georges Simenon. In scena anche il progetto 'Eretiche' di Ruggero Cappuccio, coordinato da Marco Perillo con Cristina Marconi-Virginia Woolf, Marialaura Simeoni-Elsa De Giorgi, Maria Antonietta Ferraloro - Licy von Wolff-Stomersee, Maria Grazia Insinga con il suo 'A Sciame'. Per i giovanissimi attesi Karim B., Eleonora Fornasari, Tiffany Vecchietti, Jude ed Ella Archer, Sabrina Efionayi. 'Andata e ritorno' sarà un confronto fra scrittori provenienti dal Nord e dal Sud Italia, tra gli altri Luca Crovi, Patrizia Rinaldi. Daniele Tinti e Stefano Rapone registreranno dal vivo una nuova puntata di 'Tintoria', il podcast più seguito del momento. La Rai proporrà tre documentari inediti: 'O Festival', 'Eduardo mio' di Lina Sastri e 'Un posto al sole ancora ci sarà'. Repubblica - Robinson porterà al festival Ascanio Celestini, Ezio Mauro, Sami Al Ajrami, Filippo Ceccarelli. Il Mattino presenterà il suo Premio Serao. Tre gli incontri con personaggi dello spettacolo, curati da Titta Fiore: Luisa Ranieri (4 ottobre), Marco D'Amore (5 ottobre) e Sergio Rubini (6 ottobre) e non mancherà un omaggio per i 30 anni del film Il Postino, l'ultimo girato da Massimo Troisi. Con il Goethe-Institut si andrà 'Verso Francoforte', tappa di avvicinamento in vista dell'imminente Buchmesse dove, con il sostegno della Regione Campania, dal 16 al 20 ottobre, sarà valorizzata l'editoria campana.