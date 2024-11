GENOVA, 20 NOV - Il Comune di Camogli dedica il belvedere a Piero Ottone (Genova 3 agosto 1924 - Camogli 16 aprile 2017). Ottone, il più noto giornalista ligure, già direttore del Secolo XIX e del Corriere della Sera, aveva fatto di Camogli la sua residenza fissa. Ottone era un grande amante del mare e un appassionato di barca a vela: suo tra gli altri lo splendido 'Piccola filosofia di un grande amore: la vela' (ed. Longanesi, 2001). Quando non navigava, aveva l'abitudine di passeggiare per Camogli, fermandosi nello slargo che porterà il suo nome, a contemplare l'orizzonte e la sua straordinaria vista sul golfo. La cerimonia di intitolazione, prevista per sabato prossimo 23 novembre, sarà tenuta alle 11 dal sindaco Giovanni Anelli alla presenza dei familiari del giornalista.